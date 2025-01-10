شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع استصلاح الأراضى: إزالة 81 حالة تعد فى المهد على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر قطاع استصلاح الأراضي تقريرا بحصاد أنشطته المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي تضمن جهود ونشاط القطاع في مجال منع التعديات على الأراضى الزراعية، وتطهير المساقى والمراوي وتطوير الجمعيات، وتنظيم الندوات الإرشادية وتوزيع وحوكمة الأسمدة.

التعديات:-

تم الحفاظ علي رقم صفر تعديات وذلك من خلال تنفيذ إزالات في المهد ومنع التعد، حيث تم إزالة 81 حالة تعد في المهد تقدر 8264 مترا.

الإرشاد:-

تم عقد 37 ندوة إرشادية خلال شهر ديسمبر مابين ندوات ارشاديه وزيارات حقليه وميدانيه لمحاصيل الطماطم والفاصوليا وبنجر السكر والفول والقمح.

ومن ضمن موضوع الندوات الإرشادية:

-ندوات إرشادية عن تحسين إدارة النظم الزراعية والموارد والتوصيات الزراعيه لمحصول القمح مع اهميه تدوير المخلفات الزراعيه للتكييف مع التغيرات المناخيه وطرق ومواعيد الري .

- ⁠ندوات ارشاديه عن تربيه وصحه الحيوان والانتاج الحيواني وتربيه المواشي

- عقد دورات تدريبية لتعاونيات الجمعيه المركزيه لمدة 5 ايام بمراقبه بنجر السكر في مجالات مختلفه من ضمنها مكافحه الحشائش والاستخدام الأمن للمبيدات وتطوير العمل بالجمعيات الزراعية.

تطوير الجمعيات:-

تم تطوير 8 جمعيات خلال شهر ديسمبر من جمعيات استصلاح الاراضي والاراضي المستصلحه بمراقبات التنمية.

تطهير المساقي والمصارف :-

تم تطهير المساقي والمصارف الخاصه بطول (450)كيلو و (717)متر من المساقي والمصارف الخاصه بالأراضي الجديده.

الأسمدة:-

توفير الأسمده لجمعيات الاستصلاح .

بلغ رصيد أول المده (9034,55) طن

الوارد خلال شهر ديسمبر (42350) طن

سادسا لجان بحث مخالفات الخريجين والمنتفعين :-

تم عقد 6 جلسات بحث مخالفات المنتفعين وتقنين الأوضاع برئاسه نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بمراقبات كفر الشيخ وإسماعيلية والفيوم تم عرض 225 حالة منهم (202) حاله تقنين أوضاع.

الأنشطة التعاونية:-

تم عقد 124 جمعية عمومية عادية مابين جمعيات مركزية وجمعيات مشتركة وجمعيات محليه للأراضي المستصلحة.