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غرامة ٤ آلاف والتحفط على السيارة لمواجهة إلقاء المخلفات على طرق القاهرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على  الطرق والمحاور الرئيسية داخل المدينة والطرق المحيطة بها ، فقد تقرر فرض غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات على الطرق العامة ، والمحاورالرئيسية مع التحفظ على السيارة، فضلاً عن التحفظ على السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وذلك لمدة ( 6 أشهر) مع استخدامها فى نقل المخلفات الموجودة على الطرق ونقلها للأماكن المخصصة لذلك، وذلك طبقاً لللوائح المنظمه لهذا الشأن.

وأوضح الجهاز في بيان له ، أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل ودوريات ( ثابتة - متحركة ) من جهاز المدينة لإحكام السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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