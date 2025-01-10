شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. تحذيرات عاجلة من سحب رعدية وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وأجزاء من سيناء مع تقدم ساعات النهار، لافته إلى أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط أمطار خفيفة اليوم.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، أن تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق.