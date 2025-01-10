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الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية ويحث الطلبة على التفانى وتحصيل العلم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الجمعة، 10 يناير 2025 09:26 ص

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، اعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.

كما ألقي الرئيس كلمة للطلبة، حثهم فيها على التفانى فى التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعى بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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