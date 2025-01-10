شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يطمئن على سير الامتحانات بالكليات ويواصل جولاته الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025، تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أمس الخميس، لجان الامتحانات بكليات دار العلوم، والتخطيط الاقليمي والعمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يؤدي الامتحانات نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما استمع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وظروف إجرائها.

وخلال جولته، تفقد رئيس جامعة القاهرة، غرف الكنترولات الرئيسية والكاميرات داخل الكليات، مشددًا على ضرورة بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على ضرورة الإلتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافى لكل امتحان، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب، وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، كما اطمأن رئيس الجامعة على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة.

وجدد رئيس الجامعة توجيهاته لعمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة، بالإضافة إلى توفير قاعات واسعة، جيدة التهوية، تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم.

يذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تنتهي يوم الخميس 23 يناير الجاري، لتبدأ بعدها إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 8 فبراير المقبل.



امتحانات جامعة القاهرة



جانب من تفقد رئيس الجامعة الامتحانات