شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجارى، تنطلق إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال منصة أبناؤنا في الخارج السبت 11 يناير 2025.

وكانت الوزارة خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولي الأمر ضرورة إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولي الأمر، مع سداد الرسوم المقررة وهى 150 دولار وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.