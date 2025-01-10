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شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يؤيدون تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر.
وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر.
نتيجة الاستطلاع
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