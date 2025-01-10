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%92 من القراء يؤيدون تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف جهود تنفيذ مخطط توطين الصناعات الدوائية في مصر.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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