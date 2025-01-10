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تنطلق غدًا.. جدول امتحانات نصف العام لطلاب أولى وثانية ثانوى بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 10 يناير 2025 07:00 ص

يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16، وفى النقاط التالية ننشر جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 1/12 الرياضيات

الإثنين 13- 1 التاريخ

الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية

الأربعاء 15-1 علوم متكاملة

الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق

 

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات

الأحد 12-1 الرياضيات

الإثنين 13-1 الجغرافيا

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 التاريخ

الخميس 16-1 علم النفس

 

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة العلمية) الفصل الدراسى الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية

الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين 13-1 الكيمياء

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 الفيزياء

الخميس 16-1 الأحياء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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