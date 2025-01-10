شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا.. جدول امتحانات نصف العام لطلاب أولى وثانية ثانوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 10 يناير 2025 07:00 ص
يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16، وفى النقاط التالية ننشر جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوى الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي
الأحد 1/12 الرياضيات
الإثنين 13- 1 التاريخ
الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية
الأربعاء 15-1 علوم متكاملة
الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق
جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات
الأحد 12-1 الرياضيات
الإثنين 13-1 الجغرافيا
الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء 15-1 التاريخ
الخميس 16-1 علم النفس
جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة العلمية) الفصل الدراسى الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 11-1 اللغة العربية
الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)
الإثنين 13-1 الكيمياء
الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء 15-1 الفيزياء
الخميس 16-1 الأحياء
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