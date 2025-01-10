شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا.. جدول امتحانات نصف العام لطلاب أولى وثانية ثانوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16، وفى النقاط التالية ننشر جدول امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 1/12 الرياضيات

الإثنين 13- 1 التاريخ

الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية

الأربعاء 15-1 علوم متكاملة

الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسى الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات

الأحد 12-1 الرياضيات

الإثنين 13-1 الجغرافيا

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 التاريخ

الخميس 16-1 علم النفس

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى (الشعبة العلمية) الفصل الدراسى الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية

الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين 13-1 الكيمياء

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 الفيزياء

الخميس 16-1 الأحياء