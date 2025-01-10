شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير فى قضايا مثيرة للجدل بداية 2025 أبرزهم حمو بيكا وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

فى بداية عام 2025، تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا فى قضايا قانونية أثارت اهتمام الرأى العام، فيما يلى أبرز هذه القضايا:

1. مطرب المهرجانات حمو بيكا:

تبدأ محكمة جنح قصر النيل، نظر محاكمة حمو بيكا مطرب المهرجانات، يوم 22 فبراير المقبل، على ذمة اتهامه بحيازة سلاح ابيض، أثناء قيادته سيارة فى منطقة الزمالك.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وبتفتيشه عثر على سلاح ابيض بحوزته.

2. لاعب النادى الأهلى محمود كهربا:

حددت المحكمة المختصة جلسة 29 يناير،لنظر أولى جلسات محاكمة فندق شهير، على خلفية اتهامه بتسريب مقطع فيديو يوثق مشاجرة لاعب النادى الأهلى محمود كهربا داخل ملهى ليلى تابع للفندق.

المحامى أشرف عبدالعزيز، دفاع لاعب الأهلى محمود كهربا، كان تقدم بدعوى إلى النيابة العامة طالب فيه بتعويض عن الأضرار التى لحقت بموكله جراء تسريب الفيديو الذى صُوِّر داخل الفندق دون موافقته.

وطالب دفاع كهربا بإلزام مدير الفندق بدفع مبلغ قدره 35 مليون جنيه كتعويض مادى وأدبى عن الأضرار التى لحقت باللاعب، نتيجة الفعل غير المشروع المتمثل فى نشر وإذاعة الفيديو دون إذنه.

3. البلوجر هدير عبد الرازق

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، للحكم بجلسة 4 فبراير.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

4. ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر:

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حجز استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، لجلسة 4 فبراير للحكم.

كانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوى 20 ألف جنيه، فى واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.