شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية الاستعلام الأمنى عن المركبة وكيفية التأكد من صحة بياناتها والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة المرور مجموعة من الخطوات للتأكد من صحة بيانات السيارة والهدف من الاستعلام الأمنى عنها لكشف هويتها سواء مبلغ بسرقتها حيث يتم الاستعلام إن كانت السيارة مبلغ بسرقتها أو يوجد حظر بيع أو فى حالة نقل ملكية السيارة، ويقوم مكتب مباحث المرور بختم أوراق فحص السيارة فى حالة الفحص وغير ذلك يتم ختم صورة البطاقة الشخصية.

وحددت إدارة المرور خدمة من خلال بوابة المرور الإلكترونى التأكد من صحة بيانات السيارة قبل شراء مركبة مستعملة، وللاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يتوفر لديك:

-لابد أن يكون لديك بطاقة شخصية تحمل الهوية المصرية أو جواز سفر.

-كافة البيانات الخاصة بترخيص المركبة محل البحث.

-بيانات المركبة نفسها واسم صاحب المركبة رباعي ورقم بطاقته الشخصية.

وعقب توفر ذلك لديك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية للتأكد من صحة بيانات السيارة:

-يمكنك الدخول على موقع النيابة العامة التابع لوزارة الداخلية.

-قم بالنقر على خدمات إلكترونية ومنها أنقر على أيقونة مركباتي.

-سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات، قم بالنقر على الخيار السادس على يسار الصفحة الخاص بالتأكد من صحة بيانات المركبة.

-عقب ذلك أنقر على أيقونة بدء الخدمة واختار نوع المالك حيث سيظهر أمامك خيارين أحدها أفراد والأخرى جهات.

-ثم أدخل إثبات الشخصية وبطاقة الرقم القومي للمالك.

-قم بعمل صح على المربع المجاور لعبارة الموافقة على الشروط والأحكام والتي تعني أنك موافق، ثم أنقر على التالي.

-أدخل بيانات ترخيص السيارة والتي من أهمها رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام وتاريخ الإصدار والانتهاء.

-اختار المحافظة التي تقطن بها.