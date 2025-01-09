شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعترضنا أكثر من 100 مسيرة من 320 أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إنه اعترض أكثر من 100 مسيرة من 320 أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل وسقطت البقية في مناطق مفتوحة.

وقال جيش الاحتلال إن الحوثيون أطلقوا 40 صاروخ أرض – أرض منذ بداية الحرب واعترضنا معظمها قبل دخولها المجال الجوي الإسرائيلي.

وتابع جيش الاحتلال أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه إسرائيل.