شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مجدى عبد الغنى بعد أزمة ضبطه بسيارة بدون لوحات معدنية والان مع تفاصيل الخبر

علق الكابتن مجدى عبد الغنى، على ضبطه بسيارة لا تحمل لوحات معدنية بمنطقة المهندسين، موضحا أن الأمر انتهى على الفور وقت توقفه، بعد الاطلاع على صورة توكيل السيارة.

وأكد مجدى عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السوشيال ميديا تكبر الأمور بشكل مبالغ فيه، ولا يستحق الأمر كل ما نقل: "مهتمين بمجدي عبد الغني قوي كده ليه، عربية جديدة ولسه مرخصتهاش وكنت رايح أرخصها، ياريت الناس تهدا شوية وأنا خلصت الموضوع وروحت البيت".

‎بدأت الواقعة أثناء متابعة قوة من رجال المرور للحالة المرورية بميدان مصطفى محمود، وتلاحظ مرور سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، فتم إيقافها، وتبين أن قائدها مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، الذي أكد أن السيارة اشتراها حديثا.

‎وبسؤاله عن الرخصة، أكد أن السيارة جديدة ولم يقم بـ استخراج رخص القيادة الخاصة بالسيارة.

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