شكرا لقرائتكم خبر عن هوليوود تحت حصار حرائق لوس أنجلوس.. اعرف النجوم الهاربين من النيران (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت السلطات الأمريكية فى كاليفورنيا سيطرتها شبه الكاملة على حرائق لوس أنجلوس خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما امتدت النيران لتحاصر هوليوود هيلز، وحى المشاهير الذى يقطنه غالبية نجوم هوليوود الذين اضطروا لمغادرة منازلهم هربًا من النيران.

ودمرت حرائق كاليفورنيا أكثر من 40 فدانا من الغابات وهددت معالم رئيسية للمدينة، مما أدى إلى موجة من أوامر الإخلاء والتحذيرات، وفقا لشبكة سى بى اس الأمريكية.

وتم الإبلاغ عن الحريق المعروف باسم حريق الغروب حيث عملت طائرات الهليكوبتر على ضخ المياه لدعم أطقم الإطفاء الأرضية فى جهود إخماد النيران طوال الليل، وبحلول منتصف صباح الخميس تم السيطرة على الحريق بشكل شبه كامل، بحسب أحد المسؤولين.

قالت رئيسة إدارة الإطفاء فى لوس أنجلوس كريستين كرولى أن حريق لوس انجلوس "تم مواجهته بسرعة وبجهود منسقة والأطقم الأن تعمل على إخماد حرائق متفرقة داخل محيط المنطقة لمنع الرياح من نشر أى جمر إضافى مما قد يؤدى إلى إشعال المزيد من الحرائق".

وطال الحريق هوليوود هيلز، وقالت السلطات إنه تم إصدار أوامر إخلاء إلزامية للسكان بين رونيون كانيون وواتلز بارك، وتسببت النيران فى تدمير حى "باسيفيك باليساديس" فى مدينة لوس أنجلوس حيث يعيش العديد من نجوم هوليوود، ومن بينهم مارك هاميل وماندى مور وجيمس وودز، على إخلاء منازلهم.

يذكر أن حى "باسيفيك باليساديس" هو منطقة على سفح تل على طول الساحل وتنتشر فيه مساكن المشاهير وفى أثناء الاندفاع من أجل الوصول إلى بر الأمان، أصبحت الطرق غير صالحة للسير عندما ترك عشرات الأشخاص سياراتهم وفروا سيرا على الأقدام.

ومن بين النجوم الذين يمتلكون منازل فى المنطقة آدم ساندلر وبن أفليك وتوم هانكس وستيفن سبيلبرج، بالإضافة إلى بيلى كريستال وماندى مور وباريس هيلتون التى قالت: أن منزل ماليبو الذى خطى فيه ابنها الصغير خطواته الأولى كان من بين المنازل التى فقدت بسبب النيران وكتبت تقول أن الدمار لا يمكن تصوره. أن معرفة أن الكثيرين يستيقظون اليوم دون أن يعودوا إلى المكان الذى كانوا يسمونه منزلهم أمر مفجع حقًا.

وأصدر بيلى كريستال وزوجته جانيس بيانا، الأربعاء، قالا فيه إنهما فقدا منزلهما الذى عاشا فيه لمدة 45 عاما فى حى باسفيك باليساديس وقال كريستال فى البيان: لقد عشت أنا وجانيس فى منزلنا منذ عام 1979. لقد ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا. كان كل شبر من منزلنا مليئا بالحب. ذكريات جميلة لا يمكن انتزاعها، نحن فى حالة حزن بالتأكيد لكن بحب أبنائنا وأصدقائنا سنتجاوز هذا.

وكتبت الممثلة والمغنية ماندى مور منشورا على إنستجرام تتحدث عن فقدان منزلها، قالت فيه إنها فى حالة صدمة وتشعر بالعجز لكل من فقدوا ممتلكاتهم بمن فيهم عائلتها. وأضافت: لقد تدمرت مدرسة أبنائى، ودمرت مطاعمنا المفضلة، والعديد من الأصدقاء والأحباء فقدوا كل شىء أيضا.

وقال مدير الأشغال العامة فى مقاطعة لوس أنجلوس مارك بيستريلا خلال مؤتمر صحفى بعد السيطرة على معظم الحرائق، إن أنظمة الكهرباء والنقل والصرف الصحى تضررت بشكل كبير فى الحرائق، وأضاف أن هناك أيضًا "كمية هائلة من الحطام" التى تحتاج إلى إزالتها، محذرًا من أن بعض الحطام قد يكون خطيرًا وسامًا.

ولم يقدم المسؤولون تقديرا شاملًا للمبانى المتضررة أو المدمرة جراء حرائق الغابات، لكنهم قالوا أن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 30 ألف ساكن وإن أكثر من 13 ألف مبنى مهدد بالحرائق.