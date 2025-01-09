شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لرويترز: إحراز بعض التقدم فى مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر لوكالة رويترز للأنباء، أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت المصادر، أنّ المفاوضات الجارية هي أكثر المحاولات جدية حتى الآن للتوصل إلى اتفاق.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.