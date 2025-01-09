شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يلغى خططه لحضور حفل تنصيب ترامب بعد فيديو "سافل وعميق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير أخبارية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى خططه لحضور تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير.

وفي السياق نفسه، نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو مثيرا للجدل يصف بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بأنه "سافل عميق ومظلم" بعد أسابيع فقط من ادعاء الثانى أنهما أجريا مناقشة "ودية للغاية ودافئة" حول مفاوضات الرهائن وسياسة سوريا.

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، نشر الرئيس المنتخب المقطع عبر حسابه على تروث سوشيال ويظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، الذي يتهم نتنياهو بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية وتنظيم "حروب لا نهاية لها" في الشرق الأوسط.

في الفيديو، قال ساكس إن نتنياهو سعى إلى استراتيجية منهجية منذ عام 1995 للقضاء على حماس وحزب الله من خلال استهداف الحكومات الداعمة لهما في العراق وإيران وسوريا، وتابع في إشارة إلى نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل: "نتنياهو أدخلنا في حروب لا نهاية لها وبسبب قوة كل هذا في السياسة الأمريكية، فقد حصل على ما يريده".

تأتى إعادة نشر ترامب للفيديو وسط جهود دبلوماسية مكثفة من جانب مصر وقطر والإدارة الأمريكية الحالية للتوسط في اتفاق هدنة من شأنه أن يشمل إطلاق سراح الرهائن، أيضًا في الوقت الذي يجمع فيه ما يطلق عليه المستوطنون الإسرائيليون "فريق الأحلام" من المؤيدين المتشددين للدولة، مع بقاء ايام على تسلمه مهامه الرئاسية عقب تنصيب ترامب المقرر 20 يناير.

وقال ساكس لصحيفة الجارديان تعليقا على إعادة نشر ترامب للفيديو إنه في حين أنه لم يكن يقدم المشورة لترامب، إلا أنه يأمل أن يشير ذلك إلى تحول في السياسة الخارجية الأمريكية وأضاف: "لا أعرف موقف ترامب من هذه القضايا، لكنني آمل بشدة أن يحرر السياسة الخارجية الامريكية من قبضة سياسات نتنياهو القاسية وغير الفعالة وغير القانونية والمدمرة".

وبحسب التقرير، كانت العلاقة بين ترامب ونتنياهو تاريخيا علاقة منفعة متبادلة، على الرغم من أنها كانت غير متوقعة، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حقق انتصارات دبلوماسية كبيرة لنتنياهو، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في عام 2019 ودعم اتفاقيات إبراهام مع دول الخليج، وفي الصيف الماضي، استضاف ترامب نتنياهو في مارالاجو خلال رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ولكن عندما خسر ترامب انتخابات 2020، انتقد نتنياهو لتهنئته لبايدن، قائلاً لمراسل أكسيوس: "لم أتحدث إلى الزعيم الإسرائيلي منذ ذلك الحين اللعنة عليه".