شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره التشادى دعم مصر لجهود بلاده للحفاظ على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس مع "عبد الرحمن غُلام الله" وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقى والتشاديين فى الخارج والتعاون الدولي.

أكدت وزارة الخارجية فى بيان لها أن الاتصال تناول مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاقتصاد والتجارة وبناء القدرات، ومتابعة مخرجات الزيارة التى اجراها الوزير عبد العاطى إلى العاصمة التشادية نجامينا فى 26 ديسمبر 2024.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية بما فى ذلك الأوضاع فى السودان وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء.

وقد أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال على التضامن الكامل لجمهورية مصر العربية مع حكومة وشعب تشاد الشقيق، وادانتها الكاملة للعمل الإرهابى الذى شهدته العاصمة نجامينا مساء أمس، مؤكدًا على دعم مصر لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد.