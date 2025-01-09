شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدعو الاتحاد العمالى العربى للاجتماع لمناقشة أوضاع المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اتحاد عمال مصر ومنظماتهم النقابية بالجهود الوطنية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات والأزمات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها المنطقة العربية.

شدد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه برئاسة عبد المنعم الجمل علي وقوف جميع المنظمات والاتحادات العمالية العربية بجانب الحقوق المشروعة للدول العربية، وتقديم أوجه الدعم لهذا التوجه القومي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفى هذا التوجه، وافقت القيادات العمالية بالاجماع علي دعوة المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب للتشاور ومناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

واستعرض قيادات اتحاد عمال مصر المواقف التاريخية التي قدمها العمال العرب عام 1956 بسبب العدوان الثلاثي علي مصر والتي بموجبها كرم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مجلس الاتحاد العربي ومنحه أعلي وسام هو قلادة النيل أنذاك.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي استمرار حملات التوعية التي تقوم بها النقابات العامة ولجانها النقابية بالمحافظات نحو مزيد من العمل والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة ونبذ الشائعات والتأكيد علي الوحدة الوطنية مهنئين طرفي الامة بأعياد الميلاد المجيد.