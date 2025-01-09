شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة على طريق النجاح.. مستشفى الناس يحصل على شهادة تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمى لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاريرحصل مستشفى الناس الخيري، على شهادة تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، الصادرة من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويُعد تسجيل اللجنة تأكيدًا على التزام مستشفى الناس، بأعلى معايير البحث العلمي والأخلاقيات الطبية، حيث تُصرح اللجنة المعتمدة بالمستشفى بمراجعة واعتماد جميع أنواع الأبحاث الطبية والإكلينيكية، مما يعزز دور المستشفى كمركز داعم للابتكار والتميز العلمي.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لجهود المستشفى في تطوير البنية التحتية البحثية والطبية، ودعم الأبحاث العلمية عالية الجودة، بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.

مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكرى بالمجان، يعتبر أكبر المراكز الطبية المتميزة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا بطاقتها الاستيعابية، كما أنها واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين من الأسر المهمشة والأكثر احتياجا وغير القادرين.

نجح المستشفى منذ افتتاحه عام 2019 في تقديم أكثر من 506 آلاف خدمة طبية، والكشف على أكثر من 27 ألف مريض، كما أجرت المستشفى أكثر من 7 آلاف عملية جراحية بالقلب لحالات حرجة جدًا وعمليات قسطرة تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى هذا تفتح مستشفى الناس أبوابها لكل مرضى القلب والجهاز الهضمي، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً، حيث أجرت 630 عملية جراحية ومناظير جهاز هضمي خلال عام 2023.

وتبلغ مساحة مستشفى الناس، 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية، وقد تم افتتاح المستشفى عام 2019.