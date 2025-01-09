شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" ومجموعة "كونيكتا" العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة "كونيكتا مصر لخدمة العملاء"، التابعة لمجموعة "كونيكتا" الإسبانية الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذى لمجموعة "كونيكتا" العالمية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وأحمد الحراني، الرئيس التنفيذي لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستطلق مجموعة "كونيكتا" عملياتها في مصر من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة، ليكون مركزًا إقليميًا لخدماتها التي ستغطي أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، حيث تخطط المجموعة لاستثمار حوالي 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توفير 3000 فرصة عمل متخصصة لتقديم خدمات رقمية وتقنية متطورة تشمل حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والدعم الفني، وخدمات العملاء متعددة اللغات (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية).

وستقوم شركة "كونيكتا" بإقامة أول مركز عالمي لها للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر، حيث تخطط الشركة لنقل المعرفة والخبرات للكوادر المصرية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Conversational AI)، وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات الناشئة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة تضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس أجندة أولوياتها، ضمن 4 قطاعات تستهدفها في خطط الإصلاح الهيكلي، تتضمن أيضاً الصناعة، والزراعة، والسياحة، مُشيراً إلى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية في هذا القطاع، أهمها العنصر البشري الذي أثبت تميزه به، مضيفاً: "لدينا شباب واعد، رأيته بنفسي في زيارات متعددة لمراكز خدمات التعهيد، وكنت فخورًا بهذا الشباب المصري المتميز".

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إقبال الشركات العالمية على إقامة مراكز لها في مصر لتقديم الخدمات الرقمية المتطورة لعملائها حول العالم؛ يعكس مكانة مصر كمركزٍ عالمي لتصدير الخدمات الرقمية والتعهيد وأحد أبرز المقاصد المفضلة للشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة الواعدة؛ موضحًا حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للشركات العاملة في هذا المجال، وتقديم الدعم اللازم لتطوير الكوادر المصرية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة؛ مضيفًا أن قرار الشركة بالتوسع في عملياتها في مصر سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الكفاءات الشابة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعهيد فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ (إيتيدا) أن هذه الشراكة تمثل إضافة قوية لجهود تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، وتعكس الثقة المتزايدة من كبرى الشركات العالمية في الكوادر المصرية لافتًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في توفير فرص عمل متنوعة تشمل تعهيد العمليات التجارية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير الهندسي، مع التزام الهيئة بتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم خطط التوسع في مراكز الخدمات العالمية.

وقال نوردين بيهمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونيكتا: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'إيتيدا' التزامنا بالابتكار والتعاون لدفع عجلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ونهدف من خلال تأسيس مقرنا الإقليمي في مصر، إلى تقديم حلول رقمية متطورة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير قوى عاملة ماهرة سيكون لها دور في تشكيل مستقبل التكنولوجيا وتجربة العملاء على مستوى العالم.

وقال أحمد الحراني، الرئيس التنفيذى لشركة "كونيكتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "اختيار مصر كمركز إقليمي لتوسعاتنا يعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومن أبرزها الكفاءات الشابة والمؤهلة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستثمر عن نجاحات كبيرة." مضيفًا "سنبدأ عملياتنا في مصر، وسيتم التنسيق بشأن استراتيجية التوسع خلال الزيارة الحالية لوفد المجموعة إلى مصر".

جدير بالذكر أن "كونيكتا" تعد شركة عالمية رائدة فى تقديم خدمات تعهيد العمليات التجارية وإدارة تجربة العملاء، تعمل في 26 دولة عبر 4 قارات، ولديها 130,000 موظف يتحدثون 30 لغة مختلفة، ويقع مقرها الرئيسى في مدريد، حيث تقدم كونيكتا حلولًا متكاملة لإدارة العملاء، وتحقق المجموعة إيرادات سنوية تقارب 2 مليار يورو، وتقدم خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء حول العالم في قطاعات الاتصالات، والطاقة، والبنوك، والنقل، والتجزئة، والتجارة الإلكترونية.