شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: كيف يجرؤ العالم المتوحش على دعم هؤلاء الوحوش لإبادة الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك؛ حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التاريخيَّة التى تربط الأزهر باليمن، واستعداد الأزهر لتقديم كل سبل الدعم الدعوى والعلمى الذى يحتاجه الشعب اليمني.

وأشار شيخ الأزهر إلى العالم أصبح متبلد الإحساس أمام هذه المأساة الإنسانية الكبرى فى غزة، متعجبًا كيف يجرؤ العالم المتوحش على دعم هؤلاء الوحوش بالسَّلاح وهم يرون بأم أعينهم أنهم يستخدمونها لإبادة الأبرياء من الأطفال والنساء، مشددًا على أن هذه المأساة لن ينساها التاريخ ولن يغفر لمرتكبيها وداعميهم، مؤكدًا أنهم عادوا بالتاريخ إلى عصور الجأهلية وقانون الغابات وارتكبوا مجازر تعف عنها حتى الحيوانات فى الأحراش.

من جانبه، أعرب الوزير اليمنى عن سعادته بزيارة شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لمواقف فضيلته الداعمة لقضايا الأمة، مصرحًا "أثركم كبير وجهودكم ملموسة فى دعم قضايا الأمة الإسلامية، واليمنيون يقدِّرون مواقفكم مع اليمن وفلسطين ولبنان ومختلف مكون الأمة، لقد تعلمنا على يد علماء الأزهر، وتربينا على أيديهم، ونهلنا من علومهم، فالأزهر مدرستنا ومربينا ونفخر بالانتماء له".

كما تمَّ توقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات العلمية والدعويَّة بين اليمن والأزهر على هامش الاجتماع، وقَّعها فضيلة أ. د. محمد الضوينى، وكيل الأزهر، ووزير الأوقاف اليمنى، يتم بمقتضاها تنسيق المنح الدراسية ودورات تدريب الأئمة التى يوفِّرها الأزهر لأبناء اليمن، وتبادل المناهج التعليمية والبعثات العلمية، والتعاون فى مجالات حفظ المخطوطات وصيانتها، وتحقيق كتب التراث الإسلامى والعربى، وتعزيز التعاون فى مجالات نشر الثقافة الإسلامية.