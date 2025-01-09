شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى ينتخب جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس النواب اللبناني، على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد، وذلك بعد شغور رئاسى استمر عامين.

جوزيف خليل عون هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني

- تولى عون قيادة الجيش منذ مارس عام 2017 خلفا للعماد جان قهوجي

- بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، ترقى بشكل مضطرد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رقي إلى رتبة عماد، وعين قائدا للجيش اللبناني.

- ولد فى 10 ديسمبر عام 1964 ببلدة سن الفيل في قضاء المتن.

- حصل عون على عدة أوسمة عسكرية خلال مسيرته ، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.

- حصل أيضا على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.