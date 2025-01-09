شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى ينتخب جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس النواب اللبناني، على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد، وذلك بعد شغور رئاسى استمر عامين.
جوزيف خليل عون هو القائد الرابع عشر للجيش اللبناني
- تولى عون قيادة الجيش منذ مارس عام 2017 خلفا للعماد جان قهوجي
- بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، ترقى بشكل مضطرد حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. وفي 2017، رقي إلى رتبة عماد، وعين قائدا للجيش اللبناني.
- ولد فى 10 ديسمبر عام 1964 ببلدة سن الفيل في قضاء المتن.
- حصل عون على عدة أوسمة عسكرية خلال مسيرته ، بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام الوحدة الوطنية، ووسام فجر الجنوب.
- حصل أيضا على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة والثانية ثم الأولى، ووسام الأرز الوطني من رتبة فارس، ووسام مكافحة الإرهاب.
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