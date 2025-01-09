شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه.. وأسماء بارزة لا تجد مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن لجنة تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب لم تعد تبيع التذاكر للمانحين الرئيسيين لحضور مراسم تنصيب ترامب والأحداث المرافقة لها فى واشنطن، والمقررة فى 20 يناير، بحسب ما أفاد خمسة أشخاص مطلعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة جمعت أكثر من 170 مليون دولار، وفقا للمصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، وهو ما رأت الصحيفة أنه مبلغ ضخم للغاية، حتى أن بعض المانحين الذين تبرعوا بأموال بلغات مليون دولار تم وضعهم على قوائم الانتظار أو تم إخبارهم أنهم لن يحصلوا على الأرجح على تذاكر كبار الشخصيات على الإطلاق بسبب بلوغ الحد الأقصى.

وغالبا ما يتحدث ترامب فى المحادثات المغلقة عمن دعموه وجنون التبرع لتنصيبه، حتى لو كان ذلك دون إتاحة الدخول الحصرى المعتاد لكبار الشخصيات، وهو ما يسلط الضوء على الدرجة التى يسعى بها كل من المانحين الأثرياء والشركات إلى كسب ود الرئيس القادم. وبشكل أكبر بكثير من أوائل عام 2017 عند بداية فترته الاولى، أيدت كبرى الشركات الأمريكية ترامب خلال الفترة الانتقالية، ويرجع هذا جزئيا إلى الرغبة فى كسب دعمه.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإنه مع بداية هذا الأسبوع تم إخبار كبار المانحين أنه لم يعد هناك مقاعد متاحة فى فعاليات معينة حول واشنطن. ولم يعد رابط التبرع الخاص الذى قام جامعو التبرعات بنشره عبر شبكات كبار المساهمين يعمل يومى الثلاثاء والأربعاء. كما أن الحزم المقدمة للمانحين من الشركات والأفراد والتى كان قد تم تسويقها في الأصل على أنها متاحة حتى يوم الجمعة، انتهت مبكرًا نظرًا للطلب الاستثنائي.

ولا يزال بإمكان المتبرعين الأفراد وغيرهم حضور حفل أداء القسم من خلال الحصول على تذاكر مجانية متاحة للجمهور من خلال أعضاء الكونجرس.