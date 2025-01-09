شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ أنطونيو كوستا على توليه منصبه كرئيس للمجلس الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفياً، من "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه التهنئة لـ "أنطونيو كوستا" على توليه منصبه مؤخرًا كرئيس للمجلس الأوروبي، مؤكداً على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبي ومعه كرئيس للمجلس الأوروبي، وذلك في وقت يشهد فيه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي زخمًا ملحوظًا مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكافة محاور هذه الشراكة.