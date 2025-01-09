شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة ليلا.. درجات الحرارة وأقل المناطق بردوة لمدة 7 أيام قادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 09 يناير 2025 02:22 م
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الخميس 9 يناير 2025 إلى الإثنين 13 يناير 2025، والتى تشهد أجواء شديدة البرودة ليلا.
وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:الخميس 9 يناير 2025
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة
. - الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة
. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات.
- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة
. - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات.
- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة
. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.
- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:
- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة
. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.
- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.
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