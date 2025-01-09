شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. تحذيرات من أمطار غزيرة وتساقط لحبات الثلج بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة قد يصاحبها حبات البرد.

وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً.

ويسود، اليوم الخميس 9 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.