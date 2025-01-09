شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد عدد من القطارات الإضافة خلال إجازة نصف العام الدراسى، علي خط "القاهرة / أسوان والعكس" ، بإجمالى 8 قطارات، وذلك بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 22 يناير، بالإضافة إلى القطارات الأخرى التي تعمل بشكل يومى، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة.

مواعيد القطارات الإضافية:

أولاً : تشغيل 2 قطار درجة ثانية فاخرة، على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- 22 يناير تشغيل قطار 984، ثانية فاخرة، القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة 21:50 ويصل أسوان 10:05

- 23 يناير تشغيل قطار 985 ، ثانية فاخرة، أسوان / القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة 06:45.

ثانياً : تشغيل 2 قطار تالجو على خط القاهرة / الأقصر والعكس:

- 22 يناير تشغيل قطار 2040 تالجو القاهرة / الأقصر، حتي 20 فبراير حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر 05:10

- 23 يناير تشغيل قطار 2041 تالجو، الأقصر / القاهرة حتى 21 فبراير، ويقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25

ثالثاً : تشغيل 4 قطارات ثالثة مكيفة على خط القاهرة / أسوان والعكس:

22 يناير تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة / أسوان حتي 20 فبراير، ويقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان 11:50

- 23 يناير تشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة، أسوان / القاهرة حتى 21 فبراير، ويقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة 11:15.

- 23 يناير تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة، القاهرة / أسوان حتي 21 فبراير ويقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان 12:30

- 23 يناير تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان / القاهرة حتي 22 فبراير ويقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 10:25 .