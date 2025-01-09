شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 09 يناير 2025 02:00 م
تشغل هيئة السكة الحديد عدد من القطارات الإضافة خلال إجازة نصف العام الدراسى، علي خط "القاهرة / أسوان والعكس" ، بإجمالى 8 قطارات، وذلك بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 22 يناير، بالإضافة إلى القطارات الأخرى التي تعمل بشكل يومى، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة.مواعيد القطارات الإضافية:
أولاً : تشغيل 2 قطار درجة ثانية فاخرة، على خط القاهرة / أسوان والعكس:
- 22 يناير تشغيل قطار 984، ثانية فاخرة، القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة 21:50 ويصل أسوان 10:05
- 23 يناير تشغيل قطار 985 ، ثانية فاخرة، أسوان / القاهرة، يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة 06:45.
- 22 يناير تشغيل قطار 2040 تالجو القاهرة / الأقصر، حتي 20 فبراير حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر 05:10
- 23 يناير تشغيل قطار 2041 تالجو، الأقصر / القاهرة حتى 21 فبراير، ويقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25
22 يناير تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة، القاهرة / أسوان حتي 20 فبراير، ويقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان 11:50
- 23 يناير تشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة، أسوان / القاهرة حتى 21 فبراير، ويقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة 11:15.
- 23 يناير تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة، القاهرة / أسوان حتي 21 فبراير ويقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان 12:30
- 23 يناير تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة، أسوان / القاهرة حتي 22 فبراير ويقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 10:25 .
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