شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف المجموع الكلى لثانوية البكالوريا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجموع الكلى لثانوية البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي العام وتتضمن الثانوية التى يحسب فيها مجموع الطالب مواد الصفين الثانى والثالث الثانوى العام، موضحة أن هناك 7 مواد أساسية فى ثانية وثالثة ثانوى وكل مادة من 100 درجة بإجمالى 700 درجة كمجموع كلى ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام الدراسى المقبل يضمن عودة الثانوية العامة لنظام العامين أى يحتسب مجموع الطالب من خلال محاولاته الامتحانية بالصفين الثاني والثالث الثانوى العام كما يحق للطالب تحسين مجموعه في الصف الثاني والثالث الثانوي حسب رغبته مقابل 500 جنيه للمادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب يدرس فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام 7 مواد 4 فى الصف الثانى الثانوى و3 فى الثالث الثانوى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب فى الصف الثانى الثانوى سوف يدرس 4 مواد وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى ثم يختار فى مسار الطب وعلوم الحياة بين مادة الرياضيات أو الفيزياء وفى مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار ما بين الكيمياء والبرمجة وفى مسار الأعمال يختار أما المحاسبة أو إدارة الأعمال وفى مسار الآداب والفنون ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى الصف الثالث الثانوي يدرس الطالب 3 مواد وتعتبر مادة التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات والمسارات التعليمية فى نظام البكالوريا المصرية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).