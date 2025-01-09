شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء العين السخنة يتحول لأكبر الموانئ على ساحل البحر الأحمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، أن مشروع تطوير ميناء السخنة الجارى تنفيذه، يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ضمن مخطط الوزارة لتطوير الموانئ بشكل كامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونشرت وزارة النقل فيديو يشرح تفاصيل الأعمال الجارية بميناء السخنة ونسب التنفيذ الخاصة بالمشروع والتي قاربت على الانتهاء، حيث سيتحول الميناء إلى أكبر الموانئ على ساحل البحر الأحمر.



تفاصيل مشروع تطوير بميناء السخنة...



1. إنشاء 5 أحواض جديدة.

2. إنشاء أرصفة بطول 18 كم.

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م.

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2.

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم.

8. يجرى انشاء طريق شرياني داخل الميناء بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء.

9. زيادة المساحة بـ4 كم حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.



تطوير ميناء العين السخنة