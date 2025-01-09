شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات ثانية مكيفة روسى فاخر على خط القاهرة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الحالى بدء تشغيل خدمة جديدة تشمل قطارين درجة ثانية مكيفة فاخر روسى على خط القاهرة أسوان والعكس بالإضافة إلى القطارات الشغالة.

وتضمن التشغيل فى رحلة الذهاب اعتباراً من يوم الأربعاء 22/1/2025 تشغيل قطار 984 ( ثانية فاخرة روسى ) القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 صباحا.

ورحلة العودة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 06:45 صباحا.

وتتميز عربات الدرجة الثانية الروسية بالمقاعد المريحة، حيث تم تجهيزها بكراسي متحركة شبيهة لكراسي القطارات الإسباني وقطارات الـ VIP لتحقيق راحة أكبر للركاب، كما يضم كل كرسي طاولة لتناول الطعام عليها ومكان لحفظ الأوراق والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى تجهيزها بدورات مياه بأحدث تصميم، حيث تختلف عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة عن عربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة، خاصة من حيث المقاعد.



دورات المياه بتصميمات مختلفة



حمام عربة روسة درجة 2



حمام العربة درجة 2

العربات الروسي الجديدة درجة ثانية