شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات التقديم لمسابقة الأم المثالية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كل الإجراءات للمواطنين الرغبين في التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة على أن يستمر حتى يوم الخميس 16 يناير 2025 بمديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن الفئات المُكَّرمة لهذا العام تتضمن الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.