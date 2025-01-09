محافظة الجيزة تنظم معرضا فى الطالبية لتوفير السلع والخضراوات بأسعار مناسبة

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنظيم معرض سلعي بشارع حسن محمد بحي الطالبية، لتوفير السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء الطالبية الهرم.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس حي الطالبية، بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة أي معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وقال إن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين، إذ تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تنظيم أسواق أخرى بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين من قاطني المناطق المجاورة بأحياء الهرم والعمرانية لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات بأسعار مخفضة.



إقبال المواطنين على المعرض



توفير الخضراوات بأسعار مناسبة في المعرض



محافظة الجيزة تفتتح معرضًا سلعيًا في الطالبية



محافظة الجيزة تنظم معرضًا للسلع في حي الطالبية