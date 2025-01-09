وفد رفيع المستوى من جامعة تكساس الطبية يزور جامعة باديا لتعزيز الشراكة

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة باديا، وفدًا رفيع المستوى من جامعة تكساس الطبية، برئاسة رئيس جامعة تكساس الفرع الطبي، وبحضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعتين في إطار الشراكة بين الجامعتين لتقديم تعليم عالمي المستوى بجامعة باديا.

وضم الوفد رفيع المستوى، كلا من: رئيس جامعة تكساس الفرع الطبي والرئيس التنفيذي للنظام الصحي بفرع جامعة تكساس الطبي، ونائب الرئيس الأول وعميد كلية التمريض ورئيس مكتب التكامل، ونائب الرئيس ومسؤول مكتب أعضاء هيئة التدريس، ومدير قسم الشراكات الطبية العالمية.

وشهدت الزيارة، جولة في كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، كما تفقد الوفد الحرم الجامعي، واطلعوا على أحدث المرافق التعليمية والمعامل المتطورة التي تقدمها جامعة باديا لطلابها.

كما تم عقد اجتماع مشترك مع المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة باديا، تناول آفاق التعاون المشترك وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب في التخصصات الطبية.

واختُتمت الزيارة بمحاضرة تعريفية ألقاها رئيس جامعة تكساس الطبية، عن الشراكة بين جامعة تكساس وجامعة باديا، حيث سلطوا الضوء على مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وأجابوا على استفسارات الطلاب حول فرص التبادل الطلابي والبرامج المشتركة وسبل الاستفادة من خبرات جامعة تكساس في المجال الطبي.



وفد جامعة تكساس الطبية يزور جامعة باديا



وفد جامعة تكساس الطبية



زيارة وفد جامعة تكساس الطبية لجامعة باديا لتعزيز الشراكة الأكاديمية



مؤتمروفد جامعة باديا لتعزيز الشراكة الأكاديمية



جامعة تكساس الطبية



وفد جامعة تكساس الطبية



طلاب جامعة باديا مع وفد جامعة تكساس



طلاب جامعة باديا لتعزيز الشراكة الأكاديمية

محاكاة جامعة تكساس الطبية فى مستشفى جامعة باديا



جامعة تكساس الطبية يزور جامعة باديا لتعزيز الشراكة الأكاديمية