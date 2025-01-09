شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد غدا بـ3 مناطق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة القاهرة، غدا الجمعة، سوق اليوم الواحد، بمناطق مدينة نصر وحلوان، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تناسب الجميع، حيث سيتم إقامة سوق اليوم الواحد غدا أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بجوار أرض المعارض، وكذلك سيتم إقامة نسخة ثانية من السوق أمام ركن فاروق بمدخل مدينة حلوان على كورنيش النيل، كما يتم تنظيم السوق غدا في حى الأميرية.

مواعيد السوق طوال الأسبوعويتم تنظيم السوق على مدار يوم إلى يومين بعدة مناطق بالقاهرة، كما يتم التوسع في اختيار أماكن أخرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ويتواجد سوق اليوم الواحد بالجمالية بشارع المنصورية بالقرب من مركز شباب الجمالية ويعمل كل يوم أحد، كما يتواجد السوق فى مدينة نصر بجوار مسجد آل رشدان بمدينة نصر ويعمل يوم الجمعة، وسوق آخر فى حلوان بمنطقة ركن فاروق يعمل يوم الجمعة.

ويتواجد أيضا أمام قصر طوسون بحى روض الفرج كل يوم خميس، كما يتم تنظيم السوق في حى الأميرية يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع، ويتم تنظيمه بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتي المرج وعين شمس.

وتقوم فكرة سوق اليوم الواحد ، على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.