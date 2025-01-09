شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين هجوم استهدف القصر الرئاسى فى تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذى استهدف القصر الرئاسى فى العاصمة التشادية نجامينا أمس في محاولة لاستهداف أمن واستقرار البلاد.

وإذ تؤكد مصر تضامنها الكامل مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وتعرب مصر عن إدانتها لهذا العمل الارهابي مؤكدة على دعمها لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب التشادي في التنمية والسلام.