شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تداخلات الأدوية مع البروتينات وتناول اللحوم​ والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إنه في بعض الأحيان، يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة تأثير كبير على الأدوية التي يتم تناولها، وتؤثر بعض الأطعمة الدهنية والغنية بالبروتين والألياف على امتصاص بعض الأدوية.​

وتابعت هيئة الدواء : توجد البروتينات بشكل رئيسي في اللحوم، والأسماك، والبيض، والجبن، واللبن، والمكسرات، والفاصوليا، والبقول.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي للتنسيق بين موعد تناول الدواء وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، ولا يُنصح بإيقاف تناول البروتينات تماما، ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك.​

وتابعت : ​قد يؤدي التغيير في النظام الغذائي من عالي الكربوهيدرات إلى عالي البروتين إلى تفاعل محتمل بين دواء بروبرانولول والبروتين.

كما قد يؤدي التناول المتزامن للبروتين والبروبرانولول إلى زيادة الآثار الجانبية للدواء مثل تباطئ معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وقد يحدث ضيق في القصبة الهوائية لتجنب حدوث ذلك يجب تناول أقراص بروبرانولول العادية فورية الامتصاص على معدة فارغة، أما الكبسولات ممتدة المفعول فيمكن تناولها مع أو بدون الطعام، ولكن يجب أن تكون متسقة فيما يتعلق بالطعام

واستكملت : النظام الغذائي الغني بالبروتين يؤدي إلى تخلص الجسم من عقار ثيوفيللين بشكل ملحوظ وبالتالي خفض مستوى الدواء في الجسم ومن ثم تأثيره وذلك مقارنة بالنظام الغذائي العادي. لتجنب حدوث هذا، يجب عدم الإفراط في تناول البروتين الغذائي مع تناول عقار ثيوفيللين