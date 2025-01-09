شكرا لقرائتكم خبر عن معاش نقابة المعلمين.. كيفية الحصول عليه والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضمن خدماتها النقابية للأعضاء، تصرف نقابة المهن التعليمية معاشات كل 3 أشهر لأعضائها من المعلمين، وورثة المعلمين المتوفين أثناء الخدمة.
ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير، كيفية صرف معاش نقابة المعلمين للأعضاء والورثة، وهى على النحو التالى:(1) معاش نقابة المعلمين للأعضاء: · المستندات المطلوبة للحصول على معاش نقابة المعلمين:
- أصل قرار إنهاء الخدمة معتمد، ومختوم، أو استمارة 6 تأمينات.
- أصل إخلاء الطرف معتمد ومختوم.
- بيان بالإجازات بدون مرتب أثناء الخدمة، وكذلك الانقطاع عن العمل.
- صورة الكارنيه.
- مفردات المرتب.
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- صحيفة أحوال كمبيوتر.
- بيان بخصم الاشتراكات الشهرية.
- فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.
· فى حالة العجز:
- بيان معاش حكومى.
- صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الخماسية.(2) معاش نقابة المعلمين للورثة: · المستندات المطلوبة للحصول على معاش نقاية المعلمين للورثة:
- صورة كارنيه النقابة.
- صورة البطاقة.
- خطاب يفيد بخصم الاشتراكات.
- بيان الإجازات والانقطاعات والإعارات.
- مفردات المرتب.
- بيان معاش حكومي.
- صورة من شهادة الوفاة.
- قرار إنهاء الخدمة معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية.
- اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية.
- صحيفة أحوال.
- صورة شهادة الميلاد أو البطاقة للورثة.
- صورة بطاقة المتوفى.
- صورة الفيزا.
- إقرار بعدم العمل أو الزواج للأبناء.
- شهادة قيد دراسى لمن هم في التعليم.
- يتم اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية التابع لها العضو.
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