شكرا لقرائتكم خبر عن البكالوريا.. كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة والمقرر تطبيقه العام الدراسى المقبل على أن الطالب فى الصف الأول الثانوى سوف يدرس 7 مواد أساسية، وهى التربية الدينية واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق والتاريخ المصرى، بجانب اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب كمادتين خارج المجموع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب فى الصف الثانى الثانوى سوف يدرس 4 مواد وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى ثم يختار فى مسار الطب وعلوم الحياة بين مادة الرياضيات أو الفيزياء وفى مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار ما بين الكيمياء والبرمجة وفى مسار الأعمال يختار أما المحاسبة أو إدارة الأعمال وفى مسار الآداب والفنون ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى الصف الثالث الثانوى يدرس الطالب 3 مواد وتعتبر مادة التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات والمسارات التعليمية فى نظام البكالوريا المصرية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهى الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).