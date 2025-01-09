شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف نفهم نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق نظام بديل للثانوية العامة، اعتبارا من العام المقبل 2026، الخليج 365 يجيب عن أبرز تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن البكالوريا المصرية من خلال السطور التالية:-

- متى يتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية ؟

- تطبق العام الدراسى المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي العام الذين يدرسون حاليا فى الصف الثالث الاعدادي.

- ما هو نظام البكالوريا المصرية الجديد؟

تعتمد فلسفة النظام الجديد على منح فرص متعددة للطالب يتمكن من خلالها لـ تحسين مجموع درجاته فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام والعمل أيضا على تنمية مهارات التفكير والنقد والإبداع، ودمج مواد علمية وأدبية وفنية.

- هل سيكون هناك علمى وأدبى فى البكالوريا المصرية ؟

- لن يكون هناك علمى وأدبى فى ثانوية البكالوريا المصرية.

- هل سيطبق على جميع الطلاب فى المدارس بجمهورية مصر العربية ؟

- سوف يطبق على طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة فهى بديل للثانوية العامة الحالية أى أن الطلاب الذين يحصلون على شهادة مصرية سوف يطبق عليهم نظام البكالوريا المصرية ومن ثم فإن طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل المصرية وطلاب مدارس IPS لن تطبق عليهم البكالوريا المصرية.

- كيف تتم الدراسة فى نظام البكالوريا المصرية؟

- تنقسم سنوات الدراسة في البكالوريا المصرية إلى 3 سنوات الصف الأول الثانوي والثانى الثانوى والثالث الثانوى.

- ما المسارات العلمية فى نظام البكالوريا المصرية ؟

- يتضمن نظام البكالوريا المصرية 4 مسارات علمية وهم: مسار الطب وعلوم الحياة+ مسار الهندسة وعلوم الحاسب+ مسار الأعمال+ مسار الآداب والفنون "

- ما هى المواد الدراسية بالصفوف الدراسية الثلاثة؟

- المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوي العام تشمل: التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

- المواد الدراسية بـ الصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.



- مواد الصف الثالث الثانوي العام 3 مواد تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

- ما هى عدد المحاولات والفرص الامتحانية التى يخوضها الطالب؟

- يخوض الطالب أكثر من محاولة تصل لقرابة 4 محاولات فى الصف الثانى الثانوى و2 محاولة فى الصف الثالث الثانوي العام ويحصل على الدرجات الأعلى فى هذه المحاولات.

- ما يعنى تقييم الطالب بالصفين الثاني والثالث الثانوى العام ؟

- يعنى عودة ما يسمى بتحسين المجموع ولكن بفرص امتحانية متعددة يدفع الطالب 500 جنيه فى المادة بعد أول محاولة والتى تعتبر مجانية.

- ما أبرز التغييرات التى حدثت فى المواد الدراسية ؟

- أصبحت مادتى التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مضافتين للمجموع فى حالة اختيار الطالب لمادة اللغة الثانية بالنسبة لتخصص أو مسار الآداب والفنون.

- كم سنة متاح للطالب الدراسة فى البكالوريا المصرية ؟

سوف يقضي الطالب في تلك المرحلة 4 سنوات بحد أقصى.

كيف يتم حساب المجموع بنظام البكالوريا المصرية ؟

- تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية ال 7 من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

- كيف يتم حساب محاولات الطالب الامتحانية فى نظام البكالوريا المصرية ؟

- بالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

- كيف يؤدى الطالب الفرص الامتحانية فى البكالوريا المصرية؟

- الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

ما أبرز مميزات تطبيق نظام البكالوريا المصرية ؟

- تتمثل مميزات نظام البكالوريا المصرية فى تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل 4 مسارات وليس تخصصين وهى: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال ،والأداب والفنون، مما يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته والتركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل

وتعدد فرص التقييم (التقييم المستمر ) واتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه، وقصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية و إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، كما يسمح النظام الجديد للاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة.

- ما مصير المناهج الدراسية بنظام البكالوريا المصرية ؟

- سوف يتم إحداث تطوير في كافة المناهج الدراسية ودراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد.

ما خطوات تطبيق وإقرار نظام البكالوريا المصرية ؟

- سوف يتم مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي، قبل بدء التطبيق.

- متى سيتم طرح نظام البكالوريا المصرية للحوار المجتمعى؟

- من المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة للحوار المجتمعى.

- من يشارك فى مناقشة نظام البكالوريا المصرية داخل الحوار المجتمعى ؟

- يشارك فى الحوار المجتمعى لمناقشة نظام البكالوريا المصرية المتخصصون من إعلاميين وصحفيين ومعلمين ومجالس الأمناء والاباء وأيضا قيادات تربوية وكل أطراف المنظومة التعليمية.