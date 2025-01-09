شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مادة فى المرحلة الثانوية بنظام البكالوريا المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تعتمد البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي العام على تدريس 14 مادة بشكل إجمالى منهم 7 مواد بالصف الأول الثانوى العام و7 مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوى العام كالتالى:

- المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوي العام تشمل 7 مواد أساسية : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- مواد الصف الثالث الثانوى العام 3 مواد حيث تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوي رفيع والكيمياء مستوي رفيع، والهندسة وعلوم الحاسب تشمل الرياضيات مستوي رفيع والفيزياء مستوي رفيع، والأعمال تشمل الإقتصاد مستوي رفيع والرياضيات والآداب والفنون تشمل الجغرافيا مستوي رفيع وإحصاء.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الطالب يدرس حسب السمار أو التخصص 4 مواد فى ثانية ثانوى و3 مواد فى ثالثة ثانوى حسب مساره .