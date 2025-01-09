شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم: زيادة خطاب الرعاية الصحية من 300 إلى 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم عبدالباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عن موافقة الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة العدل، على زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة فى جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، من 300 جنيه إلى 600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه.

وفي بيان صحفي، قال رئيس النقابة العامة: إن النقابة وفى ضوء الجهود المبذولة من جانب وزارة العدل للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية لا تملك إلا التأكيد علي استمرار سعيها المشترك للنهوض بقدرات الوزارة تحت لواء الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بقرار الإدارة العامة للرعاية الصحية عن زيادة مبلغ الخطاب المستخرج من الإدارة في جميع مكاتب الرعاية الصحية التابعة للهيئات القضائية بوزارة العدل على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل الظروف المعيشية التي يتطلب معها تلك الزيادة والتي جاءت استجابة لمطالب الموظفين ومن وراءهم النقابة والتي لا يتواني مجلس إدارتها عن تحصيل مزيد من المكتسبات للأعضاء سواء علي مستوي خدمات الرعاية الصحية وكذلك توفير السلع بأسعار مناسبة ضمن مبادرة "واجبنا".

وأضاف "عبدالباقي" في تفسيره للقرار: أن مبلغ الخطاب يحصل عليه الموظف لتغطية قيمة الكشف الطبي بـ العيادات الخارجية وقد استجابت الوزارة وهو القرار الذي يؤكد حرص الوزارة علي توفير مظلة حماية للعاملين بها.

وأكد أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الهيئات القضائية والنيابات والمحاكم.