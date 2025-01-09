شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2631 قضية تموينية متنوعة خلال حملات مكبرة لمباحث التموين فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باستمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق لضبط المخالفات وضمان سلامة وأمان السلع المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

وفى ضوء ذلك اطلع محافظ الجيزة على جهود إدارة مباحث التموين فى تنفيذ عدد من الحملات بنطاق قطاعات المحافظة، والتى نجحت فى ضبط 2631 قضية تموينية متنوعة تضمنت (استيلاء على سلع تموينية، عدم حمل شهادة صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم التزام بالأسعار، إدارة منشآت بدون ترخيص، تداول مواد وسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك).

وأوضح تقرير لإدارة مباحث التموين أن المضبوطات شملت 137 طن مضبوطات و37382 وحدة شملت (لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتهم، سكر، دقيق، فول، عدس، أرز، مكرونة، أدوات سباكة، أدوات كهربائية، تونة، سجائر، معسل، ملح، عسل، مخللات، جبنة، مستحضرات، فواكه مجمدة، مرقة دجاج، زبدة، لبنة، أعلاف، عبوات فارغة، اسطوانات بوتاجاز)، بالإضافة إلى 39645 لترا من (زيت طعام، صلصة، منظفات، خمور، دهون حيوانية، خل، طحينة، كاتشب، مايونيز، عصائر، معطرات، مياه معدنية).

ووجه محافظ الجيزة مسئولي الأجهزة المعنية بالمحافظة باستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أي مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين.