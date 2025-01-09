شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بشأن مبادرة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 319 لسنة 2024 ، بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية .

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 أكتوبر سنة 2024 .

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.