شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. الجيزة تستعد لافتتاح سوق اليوم الواحد فى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة الجيزة لتنظيم سوق اليوم الواحد فى حى الوراق لتوفير احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويعد سوق اليوم الواحد نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ يقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المُنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

ويوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

وشهد النموذج الأول لأسواق "اليوم الواحد" في حي إمبابة، والذي ينظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مشاركة كبيرة من المنتجين وإقبالًا من أهالي أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، بعد افتتاحه من قبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل سعيد محافظ الجيزة.

وأتاح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، الفرصة لأهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع.