شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسمح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الداخلية السماح لـ 42 مواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقاً لما أوضحته الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين رقمي 2440 و2441 لسنة 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن القرار لسماح لـ42 مواطنا التجنس بجنسية اجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.



قرار وزير الداخلية



تابع قرار وزير الداخلية



قرار وزير الداخلية