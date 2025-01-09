شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الفرع الثامن لسوق اليوم الواحد بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة المنوفية للمرة الثامنة على التوالي أسواق اليوم الواحد في عدد من المراكز والمدن بالمحافظة ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” في جميع المحافظات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وضمان وصول الخدمات والمنتجات لكل فئات المجتمع ، وأضاف أن الوزارة تسعى للتوسع في هذه الأسواق لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز الاستقرار في الأسواق ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين

من جانبه، أوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم افتتاح الأسواق في مركز شبين الكوم، بندر شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، السادات، وتلا، مع خطط لاستمرار السوق خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين ، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والبقوليات، بالإضافة إلى السلع التموينية، حيث يتم توفيرها بأسعار مخفضة تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تصل إلى 30%

وشدد المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة على أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين بضرورة تذليل كل العقبات لضمان نجاح هذه المبادرة، والتنسيق الكامل مع الجهات المحلية لتوفير أماكن مناسبة وإتاحة جميع السلع الأساسية بجودة عالية.

وتعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأسرالمصرية، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم الاقتصاد المحلي.

وتتميز مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق أسواق اليوم الواحد في المحافظات المختلفة بالعديد من الابعاد الاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطن ، حيث تتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بجانب شركات القطاع الخاص لطرح السلع بأسعار تنافسية، حيث يوفر السوق كافة المنتجات الغذائية من سكر بسعر الكيلو 30 جنيها وبيض المائدة بسعر 145 جنيها للطبق واللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 135 جنيها ولتر زيت الخليط بـ 64 جنيها ، وكيلو الأرز الأبيض المحلى المعبأ بسعر 24 جنيها.