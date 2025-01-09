شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين باستبعاد سورى وقرغيزستاني من البلاد للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارين بشأن استبعاد سورى الجنسية وأخر قرغيزستاني، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 2449 لسنة 2024، الذى تضمن أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7 ديسمبر 2024، بشأن طلب ابعاد سوري الجنسية خارج البلاد الأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر استبعاد المدعو عبد الرحمن عمر كلاوى سوري الجنسية من مواليد 26 / 3 /1968 خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 2450 لسنة 2024، بشأن استبعاد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد الدين مازاتوف قرغيزستاني الجنسية من مواليد 27/ 9/ 1991، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



قرار الاستبعاد