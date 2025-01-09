شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الرابع الابتدائي بـ محافظة الجيزة، السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

وحسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل الإدارات التعليمية في المحافظة، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي السبت 11 يناير امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 يناير امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية، والإثنين 13 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 14 يناير امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، والأربعاء 15 يناير امتحان مادتي الرياضات، وICT.

وفيما يلي جدول امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، ويبدأ طلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى امتحانات الترم الأول حسب الجداول والمواعيد التى تم إعلانها من قبل المديريات والإدارات خلال الأيام الماضية.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة الحضور بالزى المدرسي ومنع ارتداء أى زى مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم وارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد، وقبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة مع مراجعة الجداول يوميًا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها، واستخدام القلم الأزرق الجاف فقط وعدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.



