شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لتلاميذ ثالثة ابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي بـ محافظة الجيزة، السبت المقبل الموافق 11 يناير 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 14 يناير 2025.

وحسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل الإدارات التعليمية في المحافظة، يؤدي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي السبت 11 يناير امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 يناير امتحان مادة الرياضيات، والإثنين 13 يناير امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والثلاثاء 14 يناير امتحان مادتي محتوى متعدد التخصصات، والتربية الدينية.

وفيما يلي جدول امتحانات تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمحافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف آلنقل والشهادة الإعدادية استعدادًا لبدء الامتحانات التى تنطلق السبت المقبل، حيث تم وضع أرقام الجلوس وتوزيع الطلاب على اللجان الفرعية إضافة إلى انتهاء طباعة الأسئلة وتظريفها وإرسالها إلى اللجان أيام انعقاد الامتحانات، كما وجهت المديريات بالحفاظ على سرية الأسئلة وعدم فتح المظاريف قبل انطلاق الامتحان يوميًا.

ويدخل طلاب المدارس بصفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى في إجازة نصف العام الدراسي بداية من 16 يناير الجارى وهو أخر يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، ويستمر التلاميذ في الإجازة حتى 6 فبراير المقبل، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى والثالث الإعدادى تبدأ إجازة نصف العام الدراسى بداية من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير.



