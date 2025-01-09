شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق تابع للشهر العقارى بمجمع مجلس الدولة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشارعدنان فنجرى وزير العدل، قرار بإنشاء فرع للتوثيق تابع للشهر العقارى، داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8004 لسنة 2024، بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة - مدينة قنا يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا، الكائن مقره فى (شارع 23 يوليو - قسم شرطة بندر قنا - محافظة قنا)، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه الفرع التوثيق المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيا .