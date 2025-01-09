شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بالتوسع في فروع الأسواق النموذجية بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بالتوسع في فروع الأسواق النموذجية بالقاهرة والمحافظات، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بالتوسع في فروع الأسواق النموذجية بالقاهرة والمحافظات.

وأيد 81% من القراء الأصوات المطالبة بالتوسع في فروع الأسواق النموذجية بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 19% من القراء الأصوات المطالبة بالتوسع في فروع الأسواق النموذجية بالقاهرة والمحافظات.



